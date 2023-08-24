هل يمكن أن يصيبك الكبد الدهنى بنوبة قلبية؟ اعرف رأى الأطباء

كتبت ميرفت رشاد

لا يسبب مرض الكبد الدهني في المراحل المبكرة ضررًا خطيرًا، وغالبًا ما يميل الناس إلى تجاهل هذه الحالة حتى تنتقل إلى مراحل لاحقة، لا يؤدي اختلال وظائف الكبد إلى تعريض الشخص لخطر الإصابة بتليف الكبد وسرطان الكبد فحسب ، بل يؤدي أيضًا إلى الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، عندما لا يعمل كبد الشخص بالطريقة التي يجب أن يعمل بها ، فقد لا يكون قادرًا على استقلاب الدهون والبروتينات الأساسية بشكل صحيح والتي تعتبر ضرورية للحفاظ على صحة قلبك، يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة مستويات الكوليسترول السيئ ،مما قد يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب وزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية، وفقا لما نشره موقع " hindustantimes".

كيف تزيد مشكلات الكبد من مخاطر الإصابة بنوبة قلبية؟



قال الدكتور رافي كيران ، استشاري ، أمراض الكبد بنجالور بالهند، إن مشاكل الكبد لها تأثير عميق على صحة القلب والأوعية الدموية ، وغالبًا ما تصل إلى عواقب وخيمة مثل النوبات القلبية، يلعب الكبد دورًا محوريًا في استقلاب الدهون وإنتاج البروتينات الأساسية ، وهو أمر حيوي للحفاظ على نظام القلب والأوعية الدموية المتوازن، عندما يتعثر الكبد بسبب حالات مثل مثل مرض الكبد الدهني غير الكحولي أو مرض الكبد المزمن ، فإنه يعطل عملية التمثيل الغذائي للدهون ، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية، يؤدي عدم توازن الدهون هذا إلى حدوث تصلب الشرايين ، وتضيق الشرايين ، مما يقلل من تدفق الدم إلى القلب .

العلاقة بين أمراض الكبد والقلب



يوافق الدكتور راكيش راي سابرا ، المدير والمستشار الأول في طب القلب ، مستشفيات مارينجو آسيا فريد آباد، على أن هناك ارتباطًا واضحًا بين أمراض الكبد وأمراض القلب وأن الأشخاص الذين يعانون من الكبد الدهني هم أكثر عرضة للوفاة من النوبات القلبية من تليف الكبد.

عوامل الخطر لأمراض الكبد الدهنية وأمراض القلب متشابهة، وهذا هو السبب في أن الأشخاص الذين يعانون من الكبد الدهني هم أكثر عرضة للوفاة من النوبات القلبية من تشمع الكبد المزمن، كما أن مرضى تليف الكبد يميلون إلى الإصابة بضعف استجابة عضلة القلب الانقباضية للإجهاد ، والخلل الانبساطي والاضطرابات الكهربية ، في غياب أمراض القلب المعروفة الأخرى ، وهذا ما يسمى باعتلال عضلة القلب التليف الكبدي ،وهذا يؤدي إلى زيادة احتمالية الإصابة بفشل القلب ، وعدم انتظام ضربات القلب ، والموت القلبي المفاجئ لدى مرضى تليف الكبد .

وبالمثل ، هناك احتمال متزايد لتطور أمراض الكبد لدى مرضى قصور القلب، ويحدث هذا في كل من حالات قصور القلب الحاد والمزمن، وفي حالة قصور القلب الحاد بسبب عدم كفاية تدفق الدم إلى الكبد ، تحدث إصابة الكبد الحادة والتي تسمى أمراض القلب، التهاب الكبد الإقفاري. في حالة قصور القلب المزمن بسبب استمرار الضغط الوريدي المتزايد ، يتطور مرض الكبد الاحتقاني وهو ما يسمى تليف الكبد القلبي. لذلك ، فإن العلاقة بين أمراض الكبد وأمراض القلب تعتبر في الواقع عملية مرضية ثنائية الاتجاه .