المشروبات الغازية تزيد خطر الإصابة بسرطان الكبد لدى النساء

كتبت رانيا عامر

كشفت إحدى الدراسات الحديثة عن أن شرب عبوة واحدة فقط من الصودا السكرية يوميًا قد يزيد خطر الإصابة بمرض السرطان، لذا ينصح جميع الأطباء بتجنب مشروبات الصودا، لما تسببه من عواقب جسيمة على المدى البعيد، وذلك وفقا لما نشره موقع ديلي ميل.

أفادت الدراسة التي أجراها فريق من الباحثين بجامعة هارفارد في بوسطن إلى أن النساء اللائي يشربن علبة صودا واحدة فقط يوميًا أكثر عرضة للإصابة بسرطان الكبد.

واظهرت نتائج الدراسة أن النساء اللواتي شربن واحدة أو أكثر من المشروبات الغازية المحلاة بالسكر في اليوم أكثر عرضة بنسبة 85% للإصابة بسرطان الكبد في ذلك الوقت مقارنة بالنساء اللواتي تناولن أقل من واحدة في الأسبوع، كما تبين أن شرب الصودا يوميا يجعلهن أكثر عرضة للوفاة بأمراض الكبد بنسبة 68% مقارنة بشربها ثلاث مرات أو أقل في الشهر.

ومن جانبها قالت الدكتورة بولين إيميت بجامعة بريستول، أن الأمر يستحق التفكير مرتين قبل اختيار شرب المشروبات المحلاة بالسكر يوميًا، وغالبًا ما تكون المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السكر عالية السعرات الحرارية وتزيد من خطر الإصابة بالسمنة، وهي التي تعد بحد ذاتها عامل خطر للإصابة بالسرطان وأمراض الكبد.