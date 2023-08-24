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ندوات بمدارس كفر الشيخ لتنمية وعي الشباب والأطفال بقيم وأخلاق المجتمع

الخميس، 24 أغسطس 2023 09:30 م
ندوات بمدارس كفر الشيخ لتنمية وعي الشباب والأطفال بقيم وأخلاق المجتمع الحضور من الأطفال بالمدارس
كفر الشيخ- محمد سليمان

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تشهد عدد من مدارس محافظة كفر الشيخ، عدد من الندوات، لتنمية قدرات الشباب والنشء بهدف زيادة وعي الشباب والأطفال بقيم وأخلاق مجتمعنا ، والحد من انتشار السلوكيات والأخلاق الهدامة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

 يأتي ذلك بالتعاون مع إدارة حماية الطفل بالمحافظة، ومديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، بإشراف وحضور الدكتورة الاء خفاجي، مدير حماية الطفل العامة، وأمينه عبد الفتاح، مدير المشروع بكفر الشيخ بحضور محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والدكتور علاء جوده وكيل المديرية.

قالت الدكتورة الاء خفاجي، مدير حماية الطفل العامة، إن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وجه بتنظيم ندوات بالمدارس ومراكز الشباب، لتنمية زيادة الوعي بالتمسك بقيم المجتمع، إضافة إلى توجيه لغرس القيم في نفوس الأطفال، وإبراز قيمة الفضائل وآثاره الفردية والاجتماعية، وتلقين الطفل مبادئ الدين، وتمرينهم على العبادات، وتعويدهم على ممارسة فعل الخير.

الحضور من الاطفال بالمدارس
الحضور من الاطفال بالمدارس

 

الحضور من المسئولين بالتربية والتعليم
الحضور من المسئولين بالتربية والتعليم

 

جانب من الحضور من قيادات التعليم وحماية الطفل
جانب من الحضور من قيادات التعليم وحماية الطفل

 

ندوات بالمدارس لتنمية وبث القيم
ندوات بالمدارس لتنمية وبث القيم

 

 


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