القرعة بمركزين فى كفر الشيخ تختار 30 مواطنا للاستفادة بأراضى الوادى الجديد

أجرى مجلسى بلطيم وقلين بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، القرعة العلنية، لاختيار المستفيدين من الأراضى المخصصة فى الوادى الجديد، كدفعة أولى، للمتقدمين للحصول عليها لزراعتها والإقامة بها، فى إطار تنفيذ البروتوكول الموقع بين وزارة التنمية المحلية، ومحافظات كفر الشيخ، والوادى الجديد، والغربية والمنوفية، بناء على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بعقد القرعة العلنية المعلنة، لاختيار المستفيدين من أراضى الوادى الجديد.

وأجرى مركز ومدينة بلطيم القرعة العلنية برئاسة اللواء عمرو الفداوى، رئيس مركز ومدينة بلطيم، القرعة العلنية للمتقدمين للإستفادة من مشروع الوادى الجديد، لإختيار 10 متقدمين أساسيين، و5 إحتياطيين، بحضور المهندس عرابى شكرى أبو العطا، وكيل مديرية الرى بكفر الشيخ، وحبشى سعد جبر، مدير إدارة التعاون الزراعى بالمحافظة، وأسماء الله محمد حسن، مدير وحدة شباب الخريجين بالمحافظة.

وأسفرت القرعة عن اختيار 10 من المتقدين، عادل محمد الشربينى أبو زيد، ورمضان صابر عبد العزيز دخان، وإسلام عبد اللطيف ابراهيم أحمد، ورمضان نجاح القصبى أحمد، وإبراهيم السيد كامل عبد الحميد حنورة، محمود على على مهنا، وأحمد عادل إبراهيم حسن معوض، وبشير السيد حامد عامر، وهانى محمد محمد أحمد بليله، وعبدالله فؤاد فرج عيد القاضى، كما جرى اختيار 5 متقدمين احتياطيين، أبو العزم عبد الغنى أبو العزم، وأحمد كامل ممدوح عبد القادر، ومصطفى سمير شبل فرج السعيد، وغريب غريب محمد على السبيعى، ومنير مهدى محمد رحيم الدكروري.

كما شهد اللواء خالد محمد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، القرعة العلنية لاختيار 10 مستفيدين من مشروع أراضى الوادى الجديد كمرحلة أولى، إضافة لـ5 مستفيدين كإحتياطيين، بحضور الدكتور السيد عبد الهادى العيسوى، مدير إدارة المراجعة الداخلية بالمحافظة، والدكتور ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، وبدر بدران، مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة، والمهندسة رانيا الباز، مدير إدارة تطوير العشوائيات بالمحافظة.

وأسفرت القرعة عن فوز أميرة أحمد على شلبى، وسالمه حلمى ابراهيم على، وأسماء محمد عبد العزيز، ومحمد عبد الفتاح حسن قنديل، ومصطفى السعيد محمد سليمان، وبسمة ابراهيم احمد، وسند عبد الفتاح عبده بدر، وصبحى السيد محمد عثمان، وأمانى شعبان خليفة عبد العزيز نجم، ودنيا محمد يوسف، كما جرى اختيار 5 إحتياطيين، عبدالله جمعه محمد يوسف شحات، وإبراهيم السيد ابراهيم النشرتاوى، وكريمة عبد الرازق محمد ابو حسين، وأشرف عبد الله اسماعيل العونى، وهيثم عبد الجليل السيد يونس العقدة.