مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يطالب بالاعتراف بالروهنجيا كجزء من سكان ميانمار

كتبت : هند المغربي

طالب فولكر تورك المفوض السامى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بأن يتم الاعتراف بالروهينجيا وبشكل صحيح كجزء من تنوع سكان ميانمار واحترام حقوقهم الأساسية احتراما كاملا وضمان أمنهم.

وقال تورك فى بيان له اليوم الخميس فى جنيف بمناسبة مرور ست سنوات على بدء جيش ميانمار حملته التى وصفها تورك بالوحشية ضد أقلية الروهينجيا المسلمة فى البلاد، إن هذا ليس هو الحال حاليا نظرا للظروف المحفوفة بالمخاطر في ولاية راخين، إضافة إلى أن الجيش فى ميانمر لم يظهر أى استعداد لمعالجة التمييز المنهجي ضد الروهينجا.

وحث المفوض الأممى المجتمع الدولى إلى عدم نسيان شعب الروهينجا أو المجتمع المضيف لهم في بنجلاديش، وقال إن النداءات الإنسانية لدعم الروهينجا سواء في ميانمار أو في المخيمات في بنجلاديش تحتاج إلى مزيد من الدعم والتمويل، وشدد على أنه ينبغي لدول ثالثة توسيع برامج إعادة توطين الروهينجا أو توفير الحماية المؤقتة وخاصة في المنطقة وكذلك مضاعفة الجهود الدولية لعكس المسار في ميانمار وضمان المساءلة والعدالة.

ولفت تورك إلى أنه فى مثل هذا الأسبوع قبل ست سنوات بدأ جيش ميانمار حملته الأخيرة فى اطار اضطهاد دام عقودا لأقلية الروهينجا المسلمة في ولاية راخين وذلك فى ما زعم بأنها عملية إبادة جماعية، حيث قتل حوالي 10 آلاف رجل وامرأة وصبي وفتاة وحديثى الولادة ودمرت أكثر من 300 قرية وفر أكثر من 700 ألف إلى بنجلاديش هربا من الاضطهاد والتمييز المنهجى لطلب الحماية الدولية فى غضون فترة قصيرة من الزمن وهو العدد الذى وصل الآن الى أكثر من مليون من الروهينجيا.

وطالب المفوض السامى ببذل المزيد من الجهود لمحاسبة جيش ميانمار على حملات الاضطهاد المتكررة ضد الروهينجا وبما دفع البلاد إلى أزمتها الحالية في مجال حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية، ودعا تورك الدول إلى تقديم الدعم الكامل لجهود المساءلة الدولية الجارية.