وهنأ بينج - خلال فعاليات قمة دول بريكس الـ15، اليوم الخميس، مصر والسعودية والإمارات بالإضافة إلى إثيوبيا والأرجنتين وإيران لانضمامهم إلى عائلة بريكس كأعضاء رسميين في هذه المجموعة، مؤكدا أن توسع العضوية يعد حدثا تاريخيا يظهر تفاني دول بريكس للتعاون والتنسيق مع الدول النامية وذلك لتلبية تطلبات المجتمع الدولي وتحقيق المصالح المشتركة للدول النامية.

ونوه الرئيس الصيني بأن هذا التوسع سيشكل نقطة بداية جديدة للتعاون بين دول مجموعة بريكس؛ وسيؤدي بدوره إلى زخم جديد ضمن آلية مجموعة بريكس، فضلا عن إلى تعزيز العمل من أجل إحلال السلام العالمي.