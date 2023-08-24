مصرع شاب غرقا بمياه ترعة فى الشرقية

الشرقية فتحية الديب

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة، غرقا بمياه ترعة نطاق مركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية، وتم انتشال الجثمان، ونقله إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزى.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور مركز مشتول السوق، بغرق شاب بمياه ترعة نطاق المركز، وتبين من التحريات وفاة الشاب "محمد.أ.م" مقيم قرية نبتيت غرقا، وتم نقل الجثمان من قبل الأهل إلى مستشفى مشتول السوق.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتم إحالته للنيابة العامة التى صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية، وقررت تسليم الجثمان لذويه وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.