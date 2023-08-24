مراهق ألمانى يطعن صديقه بالمدرسة ثم يشعل النار فى نفسه

كتبت: هناء أبو العز

أقدم مراهق فى مدينة بيشوفسفيردا الألمانية على طعن زميله في المدرسة، مما تسبب بإصابته بجروح بليغة، ثم أشعل النار فى نفسه.

وبحسب بيان للشرطة الألمانية، فإن الطالب الثانوى البالغ من العمر 16 عاما، قام بعد مهاجمة الطفل البالغ 8 سنوات بإشعال النار في نفسه، إلا أنها تمكنت من إطفاء النيران والقبض على المراهق.

وأشارت الشرطة إلى أن زملاء الدراسة والمعلمين كانوا حاضرين أثناء الجريمة، موضحة أن الجاني والمجني عليه ألمانيان.

وكانت الشرطة هرعت إلى مكان الجريمة بقوات كبيرة، بعد أن تلقت مكالمة الطوارئ نحو الساعة 9:45 صباحا بالتوقيت المحلي.

وقال المتحدث باسم الشرطة، إن كل القوات المتاحة بما في ذلك وحدة الكلاب وصلت إلى المدرسة، وتم إخلاء مبنى المدرسة، ونُقل التلاميذ إلى مكان آمن، مضيفا بأن فريق التدخل في الأزمات قدم الرعاية للتلاميذ من المراهقين والأطفال، وتم نقل الصبي المصاب إلى المستشفى، كما خضع المراهق منفذ الهجوم للرعاية الطبية.

وصرح المتحدث باسم الشرطة بأنه تم استخدام مروحيتين في العملية، وقال إن حالة الصبي مستقرة.

وأفادت معلومات بأن الطفل، وهو تلميذ في الصف الثالث الابتدائي، أصيب في رأسه ورقبته، ولا يزال من غير المعروف السبب وراء عملية الطعن.