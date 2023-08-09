رجل يطعن ويهاجم عاملين فى متجر بطوكيو ويلوذ بالفرار من مكان الحادث

طوكيو (أ ش أ)

أعلنت الشرطة اليابانية اليوم الأربعاء، أن رجلا طعن اثنين من العاملين فى متجر بطوكيو قبل أن يلوذ بالفرار على دراجة فى ساعة مبكرة من صباح اليوم.

وقالت الشرطة - وفقا لوكالة الأنباء اليابانية "كيودو" إن الرجل المطلوب للاشتباه في الشروع في القتل، قام بطعن عاملة في الأربعينيات من عمرها في ظهرها، وقطع ذراع موظف آخر فى الستينيات من عمره حوالي الساعة 2:30 صباحا، مما تسبب في إصابات خطيرة لهما.

وأضافت الشرطة أن الرجل ، الذي دخل المتجر في العاصمة طوكيو ، قام بطعن الموظفة وهاجم العامل في الغرفة الخلفية، مؤكدة أنه لم يطلب نقودا وغادر المحل خالي الوفاض، ثم اتصلت موظفة أخرى بالشرطة قائلة إن رجلاً دخل المحل وفجأة هاجم الموظفين، بحسب الشرطة.