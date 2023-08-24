مدبولى لقمة بريكس: نتطلع لدعمكم مبادرة تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة

كتب أحمد عرفة

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن مصر تتطلع لأن تكون عضوا فاعلا فى تجمع بريكس بعد انضمامها للتكتل.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال كلمته بقمة تحالف بريكس بجنوب أفريقيا أنه يجب إصلاح الهيكل الاقتصادي والمالي الدولى لجعله أكثر إنصافا لاحتياجات الدول النامية.

وتابع مصطفى مدبولى: "نتطلع إلى دعمكم لما اطلقناه مع الدول الإفريقية لمبادرة تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة لخلق إطار مشترك لتنظيم معاملات الديون المستدامة خاصة للدول النامية بما يتضمن مبادلة الديون بمشروعات تنموية".