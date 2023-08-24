استهلت NBA Africa وشركة مافين للتطوير، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري بالسوق المصري، تعاونهما متعدد السنوات بتنظيم نهاية أسبوع NBA والذي يجمع بين كرة السلة وأسلوب الحياة لأول مرة. وأقيم الحدث في كالي كوست بالساحل الشمالي - رأس الحكمة يومي الجمعة والسبت 18 و 19 أغسطس.

وتضمن الحدث بطولة كرة السلة 3X3 (ثلاثة على ثلاثة)، وعروض موسيقية مباشرة، وفعالية Jr. NBA للشباب والفتيات.

توج حمود كولا بلقب بطولة NBA 3X3 للرجال، بينما فازت سمر مون ببطولة السيدات. وكان من أبرز الأحداث في نهاية الأسبوع، عروض الفرق الموسيقية المصرية "We Are Good Space" و "ديسكو مصر".

وقال محمد عبد المطلب سليمان ، نائب رئيس NBA افريقيا ومدير مكتب NBA مصر: "نحن ممتنون لـ مافين لدعمهم. نود أن نشكر جميع الفرق المشاركة التي سافرت إلى الساحل الشمالي للمشاركة في هذا الحدث.

"الدمج بين كرة السلة ونمط الحياة والترفيه حدث طوال نهاية أسبوع NBA لأولمرة. نتطلع إلى جلب المزيد من أحداث NBA إلى مصر، حيث نواصل توسيع شعبية وانتشار الدوري في جميع أنحاء البلاد."



مافين للتطوير وNBA يستضيفان أول نهاية أسبوع NBA في مصر (1)



مافين للتطوير وNBA يستضيفان أول نهاية أسبوع NBA في مصر (2)



مافين للتطوير وNBA يستضيفان أول نهاية أسبوع NBA في مصر (3)



مافين للتطوير وNBA يستضيفان أول نهاية أسبوع NBA في مصر (4)



مافين للتطوير وNBA يستضيفان أول نهاية أسبوع NBA في مصر (5)



مافين للتطوير وNBA يستضيفان أول نهاية أسبوع NBA في مصر (6)



مافين للتطوير وNBA يستضيفان أول نهاية أسبوع NBA في مصر (7)



مافين للتطوير وNBA يستضيفان أول نهاية أسبوع NBA في مصر (8)



مافين للتطوير وNBA يستضيفان أول نهاية أسبوع NBA في مصر (9)