للآباء.. اعرف الأعراض التحذيرية للسكتة القلبية المفاجئة عند الأطفال

كتبت ميرفت رشاد

يعد توقف القلب المفاجئ عند الأطفال أمرًا نادرًا، وفي أغلب الأحيان تكون هناك عيوب خلقية في القلب أو مرض كاواساكي أو مشاكل وراثية معرضة للخطر، فقدان الوعي المفاجئ، أو التعب، أو عدم الراحة في الصدر، أو التنفس غير المنتظم، أو الإغماء أثناء النشاط البدني يمكن أن تكون علامات منبهة لسكتة قلبية ويجب اعتبارها حالة طبية طارئة، قد يعاني الطفل الصغير من خفقان القلب ، أو يشعرون بالخمول، أو تكون أطرافهم باردة، يجب على الآباء التأكد من فحص قلب طفلهم بحثًا عن أي تشوهات، وفقا لما نشره موقع " hindustantimes".

هل من الممكن أن يصاب الطفل السليم بسكتة قلبية مفاجئة؟



السكتة القلبية، أو التوقف المفاجئ لنبض القلب، أمر نادر الحدوث عند الأطفال، ويمكن اعتبار السكتة القلبية حدثًا نهائيًا عند المرضى المصابين بأمراض خطيرة والذين يعانون من أمراض القلب المعقدة أو الالتهابات الشديدة ومع ذلك، فإن السكتة القلبية المفاجئة عند الأطفال الأصحاء ظاهريًا هي حالة نادرة.

تعرف اضطرابات ضربات القلب السريعة باسم عدم انتظام ضربات القلب، ومن بينها عدم انتظام دقات القلب البطيني والرجفان البطيني التي تهدد الحياة.

الأطفال الذين يعانون من اضطرابات الإيقاع الجيني المعروفة باسم اعتلالات القنوات، مثل متلازمة QT الطويلة، ومتلازمة CPVT ، معرضون لخطر عدم انتظام دقات القلب البطيني أو الرجفان، وبالتالي معرضون لخطر الموت المفاجئ.

العلامات التحذيرية وأعراض السكتة القلبية المفاجئة عند الأطفال



فقدان الوعي المفاجئ، خاصة إذا كان متكررًا، وإذا كان مرتبطًا بمجهود، قد يكون أول علامة تحذيرية على أن الطفل يعاني من عدم انتظام ضربات القلب.

الخفقان هو إدراك غير طبيعي وغير مريح لنبضات قلب الشخص وعادة ما يكون سريعًا للغاية أو بطء معدلات ضربات القلب، قد يشكو الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 4-5 سنوات من خفقان القلب ،قد يعاني الأطفال الأصغر سناً الذين يعانون من اضطرابات في ضربات القلب من صعوبة في التنفس والخمول والأطراف الباردة.

طرق الوقاية



لمنع السكتة القلبية لدى الأطفال، ضرورة الحفاظ على نمط حياة صحي للقلب من خلال النشاط البدني المنتظم، يعد اتباع نظام غذائي متوازن أمرًا بالغ الأهمية، يمكن أن تساعد الفحوصات المنتظمة للأطفال في تحديد الحالات القلبية الأساسية مبكرًا.