قطعة شاش مبللة وليس فرشاة.. اعرفى طرق العناية بأسنان طفلك فى مرحلة الرضاعة

كتبت أمل علام

قالت الدكتورة سامية العذب أستاذ الأسنان بطب القاهرة، عميد كلية طب الأسنان جامعة بنها الأهلية التابعة لجامعة بنها، إن أمراض الفم تبدأ من التشوهات الخلقية، حيث يولد الطفل بها أو نتيجة تعرض الأم لإصابات فيروسية أو بكتيرية أثناء الحمل تؤثر على صحة فم وأسنان طفلك..

وأضافت، أن تسوس الأسنان سببه وجود بكتيريا تعيش في الفم، ولذلك لابد أن نقاومها لمنع نموها أو التسبب في التسوس، موضحة أن البكتيريا التي تسبب التسوس تظهر مع ظهور الأسنان، مشيرة إلى أن الطفل بمجرد أن تظهر أسنانه يتعرض لهذه البكتيريا، منذ بداية ظهور الأسنان من 6 إلى 7 أشهر بعد الولادة، وأنه لابد أن نعمل على التخلص من هذه البكتيريا منذ هذه السن، وذلك بتنظيف أسنان الرضيع بعد كل رضعة بقطعة شاش مبللة تقوم الأم بمسح أسنان الطفل بها من بقايا اللبن الموجود في الفم حتى لا يتعرض للتسوس وخصوصا عند الرضاعة أثناء الليل.

وأوضحت أن الرضاعة تستمر لمدة عامين، ويحدث التسوس في الأسنان اللبنية أسرع من التسوس في الأسنان غير اللبنية، فيشكو الطفل بعد اكتمال عامين من تسوس أسنانه، حيث تتآكل ويحدث تسوس كامل في أسنانه، وعندما نقوم بعلاجه لابد أن نخضعه لبنج كلى حتى نستطيع علاج جميع أسنانه التي بها تسوس، مشيرة الى ان الأم تقوم بتنظيف أسنان الطفل بعد الرضاعة بقطعة من الشاش المبلل فقط، وليس بمعجون الأسنان حتى تكتمل جميع أسنانه.

وقالت إنه بعد عامين نستخدم فرشاة ناعمة والمعجون المخصص للأطفال حتى يكون طعمه مألوفا، مشيرة إلى أنه من المهم الحفاظ على الأسنان اللبنية حتى ميعاد تبديلها لأنه عند خلع الاسنان اللبنية نتيجة التسوس هناك أسنان دائمة تنمو في نفس التوقيت، وإذا خلعنا الأسنان اللبنية فان الأسنان الدائمة تتحرك وتأخذ مكان الأسنان اللبنية مما تؤدى الى أعوجاج الأسنان الدائمة التي تظهر بعد خلعها مما يؤدى إلى دخول الطفل في مشكلات التقويم، وخصوصا في الناب يظهر في شكل مشوه.



الدكتورة سامية العذب أستاذ الأسنان بطب القاهرة

وتنصح بضرورة الحفاظ على الأسنان اللبنية، وإذا حدث فيها تسوس نعالجها فورا ولا نتركها حتى تظهر الأسنان الدائمة، وإذا احتاج علاج عصب يتم علاجه دون اللجوء لخلع الأسنان إلا في الضرورة القصوى، حيث إن خلع الأسنان في هذه السن يؤدى الى ظهور الأسنان الدائمة بها اعوجاج، أو نضع مكان يحفظ مكان السنة الدائمة التي تظهر بعد ذلك من خلال سلك رفيع مشابك للأسنان التي حولها.

وأوضحت، أن هذه التقنيات يمكن اجراؤها في كلية طب الأسنان جامعة القاهرة مجانا في قسم الأطفال حتى تظهر الأسنان في وقتها، وذلك إذا اضطررنا لخلع الأسنان.

وأكدت أنه يجب أن نحافظ على الأسنان الأمامية لأن تسوس الاسنان اللبنية الأمامية يؤثر على النطق والكلام والمضغ والأكل، كما أن تسوسها يؤثر على نفسية الطفل، وتنعكس على صحة الجسم فصحة الفم تؤثر على صحة السجم كله.

وأشارت، إلى أن لون الفم يظهر أمراض الجسم كله من اللسان والشفاه واللثة، فلون اللسان او اللثة الفاتح يمكن أن يعكس وجود مرض الأنيميا، واذا كانت اللثة متضخمة فهذا قد يكون نتيجة تناول بعض الأدوية مثل أدوية الصرع، والتي تسبب تضخم في اللثة، أو الأصابة باللوكيميا، فهناك علامات معينة تعكس بعض الأمراض .

وأوضحت ، أن اللسان له حجم معين، ولكن عندما يكون متعرجا فهذا معناه أنه دخل ما بين الأسنان مما يدل على تصخم اللسان مثل زيادة هرمون النمو نتيجة زيادة افراز هرمون بغدة بالمخ، كما أن مرض السكر يمكن اكتشافه من قبل طبيب الأسنان من خلال ظهور علامات بالفم، مثل وجود قرح بالفم أو نزيف باللثة وكلها مؤشرات تدل على وجود أمراض.