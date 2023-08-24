أعلن وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، أنه سيجرى إعداد قائمة بالدول المرشحة، التى يمكنها الحصول على وضع شريك في مجموعة "بريكس" خلال القمة المقبلة فى روسيا.
وقال لافروف - خلال مؤتمر صحفى عقب قمة "بريكس" في جنوب أفريقيا اليوم الخميس، "إن وضعية شريك هي صيغة جديدة تمت الموافقة عليها فى القمة الحالية، وهناك تنافس بين الدول على وضع الدولة الشريكة فى قمة بريكس المقبلة فى عام 2024 في قازان".
وأضاف "أن الولايات المتحدة، هى التي تحدد المسار الاستراتيجي لمجموعة السبع، بينما في مجموعة "بريكس" فالجميع متساوون".. موضحا أن الجميع فى مجموعة السبع يخضعون للولايات المتحدة.
وأكد لافروف أن "بريكس" لديها نهج مختلف تماما فى العمل.. وتابع قائلا "فى بريكس كل شئ بالعدل وضمان المساواة لكل مشارك، وإذا شعر أحد ما بعدم الراحة، فإن الجميع يحاولون بكل الطرق الممكنة إيجاد صيغ وحلول من شأنها أن تساعد في ضمان الوحدة والتوصل إلى توافق وعدم الانصياع للأوامر".
وفى وقت سابق، أعلن رئيس جمهورية جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا دعوة مصر والأرجنتين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ليكونوا اعضاء كاملي العضوية في مجموعة "البريكس".
وقال رامافوزا اليوم "سيصبح الأعضاء الجدد جزءًا من البريكس اعتبارًا من 1 يناير 2024".
وأعلن الرئيس سيريل رامافوسا نتائج القمة الخامسة عشرة لدول البريكس في خطاب اعلانه لنتائج القمة بمركز ساندتون للمؤتمرات بجوهانسبرج.
من جهته أعلن رئيس وزراء الهند ناريندا مودي، موافقة مجموعة "بريكس" على ضم مصر والأرجنتين وإثيوبيا وإيران والإمارات والسعودية إلى المجموعة.
وهنأ مودي- في كلمة، أمام قمة مجموعة (بريكس)، المنعقدة حاليًا بجوهانسبرج في جنوب إفريقيا- تلك الدول حكومة وشعبا للانضمام إلى المجموعة، معربا عن ثقته بأن مع هذه الدول سنتمكن من ضخ زخم جديد وطاقة جديدة في تعاون مجموعة (بريكس) .
وأكد أن إضافة أعضاء جدد إلى (بريكس) سيهدف الى تقويتها كمجموعة ومنظمة، كما أنها ستعطي زخما جديدا للجهود المشتركة، مشيرا إلى أن ذلك سيسهم في تعزيز إيمان العديد من الدول حول العالم بعالم متعدد الأطراف.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة