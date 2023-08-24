وقال لافروف - خلال مؤتمر صحفى عقب قمة "بريكس" في جنوب أفريقيا اليوم الخميس، "إن وضعية شريك هي صيغة جديدة تمت الموافقة عليها فى القمة الحالية، وهناك تنافس بين الدول على وضع الدولة الشريكة فى قمة بريكس المقبلة فى عام 2024 في قازان".

وأضاف "أن الولايات المتحدة، هى التي تحدد المسار الاستراتيجي لمجموعة السبع، بينما في مجموعة "بريكس" فالجميع متساوون".. موضحا أن الجميع فى مجموعة السبع يخضعون للولايات المتحدة.

وأكد لافروف أن "بريكس" لديها نهج مختلف تماما فى العمل.. وتابع قائلا "فى بريكس كل شئ بالعدل وضمان المساواة لكل مشارك، وإذا شعر أحد ما بعدم الراحة، فإن الجميع يحاولون بكل الطرق الممكنة إيجاد صيغ وحلول من شأنها أن تساعد في ضمان الوحدة والتوصل إلى توافق وعدم الانصياع للأوامر".