لافروف: استقلال دول "بريكس" عن النظام المالى المعتمد على الدولار الأمريكى

كتب سمير حسنى

قال سيرجى لافروف وزير الخارجية الروسي، إن هناك توسيع لحلقة بريكس وهي مجموعة ريادية ستعزز من العدالة بخلاف ما يقوم به الغرب، مؤكدا العمل على تعزيز استقلال دول "بريكس" عن النظام المالي الغربي الذي يعتمد على الدولار الأمريكي.

كشف وزير الخارجية الروسى في مؤتمر صحفى على هامش قمة بريكس المنعقدة في جنوب افريقيا، عن أن مجموعة "بريكس" تخطط لإنشاء نظام مالي بديل، معلقا: "مجموعة بريكس تريد عالمًا متعدد الأقطاب وستواصل عملها للوصول إلى نظام عالمي أكثر عدلا.

اتهم "لافروف" واشنطن وحلفاؤها بالضغط على دول أفريقيا لعدم قبول المشاريع الروسية والصينية.