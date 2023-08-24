كيف تساعد الألياف الغذائية فى تقليل خطر الإصابة بالسرطان؟

كتبت رانيا عامر

أكدت الأبحاث الجديدة على ضرورة تواجد الأطعمة التي تحتوي على الألياف الغذائية ضمن النظام الغذائي اليومي، لأنها تساعد في تقليل خطر الإصابة بالسرطان الرئة والأمعاء، وذلك وفقا لما نشرته وكالة" نوفوستي".

ومن جانبه أوضح الدكتور سيرجي فيالوف أخصائي أمراض الجهاز الهضمي عن خطأ في النظام الغذائي يحفز الإصابة بالسرطان ، وهو عدم وجود الألياف الغذائية ضمن النظام الغذائي، مشددا على ضرورة احتواء النظام الغذائي على الألياف الغذائية التي تساعد على تجنب الإصابة بسرطان الأمعاء والرئة والبروستاتا.

وأشار الطبيب أنه لكي تعمل الأمعاء بصورة طبيعية لا بد من وجود الألياف الغذائية الموجودة في الخضراوات فيها، وتشكل اللحوم المقلية الخطر الأكبر على الأمعاء عندما تؤكل مع كمية قليلة من الخضراوات.ونصح الطبيب بعدم الجلوس لفترة طويلة في مكان واحد والتعرض الدائم للإجهاد لأن ذلك يزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

وشملت فوائد الالياف الغذائية بالاطعمة التي تتواجد داخل النظام الغذائي ، الحفاظ علي صحة الجهاز الهضمي، تقلل من خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري، تساعد في الوقاية من سرطان القولون والمستقيم، تحسن صحة بشرتك ومظهرها، تعزيز مستويات الكوليسترول، وتحسين صحة القلب .

وفي ذات السياق أظهرت نتائج الدراسات المختلفة أن تناول نظام غذائي غني بالألياف يمكن أن يعزز نظام المناعة لديك والصحة العامة، ويحسن مظهرك وشعرك، و يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري، ويحسن صحة بشرتك ويساعدك على إنقاص الوزن. و يساعد حتى في منع سرطان القولون أيضا .