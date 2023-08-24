كوريا الشمالية: يجب أن تتراجع اليابان على الفور عن تصريف المياه المشعة المعالجة

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أكدت كوريا الشمالية اليوم الخميس ضرورة أن تتوقف اليابان على الفور عن تصريف المياه المشعة المعالجة من محطة "فوكوشيما" للطاقة النووية المعطلة فى المحيط .

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية فى بيان وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية /يونهاب/ "إن هذا العمل يدمر بيئة الأرض ويهدد أمن وبقاء البشرية بدرجة خطيرة ".



وبدأت اليابان فى وقت سابق من اليوم فى تصريف الدفعة الأولى من المياه المشعة المعالجة فى المحيط، على الرغم من المخاوف التى أثارتها الدول المجاورة والعاملون فى صيد الأسماك فى المنطقة .



وجاء التصريف المثير للجدل بعد أن وافقت الوكالة الدولية للطاقة الذرية نهائيا على التصريف فى الشهر الماضي، قائلة إن خطة اليابان للتصريف تفى بالمعايير الدولية.



وبلغ حجم المياه المخزنة فى محطة "فوكوشيما" أكثر من 1.3 مليون طن من خلال نظام تنقية مخصص يعرف باسم "ALPS"، منذ انهيار 3 مفاعلات نووية بعد الزلزال القوى الذى ضرب قبالة الساحل فى عام 2011.