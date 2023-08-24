قطع المياه 24 ساعة عن قرى بنصر النوبة وكوم أمبو غدا بسبب أعمال الإحلال والتجديد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، قطع مياه الشرب، غدا الجمعة ولمدة 24 ساعة، عن عدد من قرى مركزى نصر النوبة وكوم أمبو وسط محافظة أسوان، وذلك للقيام بأعمال إحلال وتجديد.
وذكرت الشركة فى بيان لها، أنه نظرا للقيام بأعمال إحلال وتجديد برافع صرف صحى نصر النوبة، الأمر الذى سيترتب عليه قطع المياه عن القرى التالية: "قرى مجلس قروى المالكى ، قرى كروسكو والريقة وابوحنضل ، الدر الديوان قورتة ، قته، الجنينة والشباك، ابريم ، نجع العرب ، ونجع العبابدة ، مصمص" بمركز نصر النوبة، و"قروى المنشية، وأجزاء من قروى العتمور، وأجزاء من قروى الخور قبلى" بمركز كوم أمبو.
وأوضحت شركة مياه الشرب أن قطع المياه يبدأ من الجمعة الموافق 25 /8/ 2023 من الساعة الثانية بعد صلاة الجمعة، وحتى الساعة الثانية ظهر يوم السبت الموافق 26 /8 /2023، وعلى المواطنين بتلك المناطق والجهات الخدمية تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.
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