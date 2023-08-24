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الجيزة: انتهاء إصلاح كسر خط المياه بمنطقة بأبو النمرس وعودة الخدمة تدريجيا

الخميس، 24 أغسطس 2023 03:51 م
الجيزة: انتهاء إصلاح كسر خط المياه بمنطقة بأبو النمرس وعودة الخدمة تدريجيا شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة
كتبت – مرام محمد

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، الانتهاء من أعمال إصلاح الكسر المفاجئ بخط المياه قطر 800مم بمنطقة منيل شيحة بأبو النمرس.

وأوضح المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أنه تم إعادة ضخ المياه للمواطنين وذلك بعد نهو أعمال الإصلاح لتصل تدريجياً لمناطق: "منيل شيحة، أبو النمرس، ترسا، نزلة الأشطر، شبرامنت، بني يوسف، زاوية أبو مسلم".

وأكد دفع الشركة بسيارات مياه نقية في الأماكن المتأثرة بانقطاع المياه لحين تم الانتهاء من أعمال الإصلاح وعودة المياه بصورة طبيعية للمواطنين.

ويُذكر أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أعلنت انقطاع المياه عن قرى: "غمازة الكبرى- نزلة عليان - الإخصاص، العطيات – طرخان - الشوبك الشرقي"، وذلك لمدة 6 ساعات، اعتباراً من الساعة الثانية عشر مساء غدا الجمعة الموافق 25/ 8/ 2023 وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 26/ 8/ 2023.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع نظرا لأعمال مشروع رافع المياه وخط الطرد المغذيين لقرى" عرب الترابين، أبوحمود،أبوعريضة" بالصف ضمن مبادرة حياة كريمة.

وناشدت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.


الجيزة

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أبو النمرس

انقطاع المياه في الجيزة

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