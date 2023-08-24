اليوم السابع
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الخميس، 24 أغسطس 2023 05:15 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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قافلة بيطرية لتحصين وعلاج رؤوس الماشية والدواجن بفايد فى الإسماعيلية

الخميس، 24 أغسطس 2023 03:55 م
قافلة بيطرية لتحصين وعلاج رؤوس الماشية والدواجن بفايد فى الإسماعيلية جانب من عمل القافلة البيطرية
الإسماعيلية- صبرى غانم- السيد فلاح

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وجه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بحماية رؤوس الماشية وتنميتها وتحصينها من كافة الأمراض والأوبئة المنتشرة.
 
وتنفيذا لتلك التوجيهات قامت مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، تحت إشراف وكيل الوزارة ومدير مديرية الطب البيطري، بمواصلة القوافل العلاجية والتحصين لرؤوس الماشية، وتم تنفيذ قافلة بيطرية بقرية السعيدية بمركز ومدينة فايد، لعلاج الماشية والدواجن ضد الأمراض المختلفة. 
 
وأسفرت القافلة عن علاج 33 من الأبقار، و17 من الجاموس، 41 من الأغنام، و7 من الدواب و1900من الدواجن، و13 حالة تناسليات، كما تم إجراء 4 عمليات جراحية، ذلك بحضور أطباء الرعاية والتلقيح الصناعى.

الاسماعيلية

قافلة بيطرية

مركز فايد

محافظة الاسماعيلية



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