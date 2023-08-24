فرق فنون شعبية تختتم عروضها على مسرح ثقافة العريش ضمن "ثقافتنا فى إجازتنا"

شمال سيناء ـ محمد حسين

اختتمت فرقتى الحرية والوادى الجديد عروضها ضمن فعاليات مبادرة "ثقافتنا فى إجازتنا" على مسرح قصر ثقافة العريش بشمال سيناء.

أعلن فرع إقليم القناة وسيناء الثقافى أن الفعاليات تتواصل برعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزير الثقافة، وتنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى، وقدم جمهور العريش التحية لفرقة الحرية للفنون الشعبية التابعة لفرع ثقافة الإسكندرية بالتصفيق، والامتنان لما قدمته الفرقة من تابلوهات استعراضية إبداعية أبهرت الجمهور تضمنت استعراض " بنات بحرى، الشال الإسكندرانى، الغزل الإسكندرانى، صولو الإسكندرانى،الزفة الإسكندرانى، الصيادين ، فلاحى، وحلاوة شمسنا، وتابلوه " تحيا مصر "وسط إعجاب وتفاعل كبير من أهل سيناء.

كما قدمت فرقة الوادى الجديد للفنون الشعبية عروضها الختامية بمشاهد الفلكلور والتراث الشعبى لاهالى الواحات منها، عرض حق عرب، الفرافرة، صولو مزمار بلدى، رقصة الكف، فاصل غنائى لمحمد مغاورى.

تمت العروض بحضور محمد كريم ممثل الإدارة العامة للفنون الشعبية بالهيئة، واشراف محمود حنفى نائب مدير عام الفرع.

ومقررا أن يستقبل مسرح ثقافة العريش فرقتى ملوى للفنون الشعبية، والانفوشى ايقاعات شرقية وذلك يومى الثلاثاء الموافق 29 أغسطس، والاربعاء 30 أغسطس 2023م ويختتم بها الاسبوع السادس من فعاليات مبادرة "ثقافتنا فى اجازتنا" والتى تمت فى الفترة من 25 يوليو حتى 30 اغسطس 2023م.

تقام الفعاليات بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة أحمد الشافعى بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء برئاسة أمل عبدالله، بفرع ثقافة شمال سيناء بإدارة أشرف المشرحاني.