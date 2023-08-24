فحص 1400 حالة خلال قافلة طبية بقرية الجهاد 4 بمركز العدوة ضمن "حياة كريمة"

المنيا - حسن عبد الغفار

أعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، إجراء الكشف الطبى وصرف الأدوية مجاناً لحوالى 1400 حالة خلال أعمال القافلة الطبية بقرية الجهاد بمركز العدوة على مدار يومى 21 و22 أغسطس الجارى، ضمن الخدمات الطبية المجانية التى تقدمها المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، للوصول إلى أهالى المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجا على مستوى مراكز المحافظة.

من جانبه، أكد الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا أن القافلة شملت 8 عيادات متنقلة حيث قدمت كافة الخدمات الصحية والعلاجية مجانا بواقع 299 حالة ما بين جراحة، 298 أطفال، 182باطنة، و95 نساء، 115 أسنان، 32 رمد، 157 أنف وأذن، 181 جلدية، 41 تنظيم أسرة، إلى جانب إجراء 114 تحليلا مختلفا وعمل 7 حالات أشعة سينية و113 كشف مبكر للضغط والسكر، و9 حالات خلع أسنان وتحويل 8 حالات لاستكمال العلاج بالمستشفيات، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحى استفاد منها 93 مترددا.