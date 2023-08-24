اليوم السابع
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الخميس، 24 أغسطس 2023 03:31 ص
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مديرية الصحة فى قنا تعلن عن قافلة طبية بقرية الدير الغربى.. اعرف التفاصيل

الخميس، 24 أغسطس 2023 03:00 ص
مديرية الصحة فى قنا تعلن عن قافلة طبية بقرية الدير الغربى.. اعرف التفاصيل قافلة طبية- أرشيفية
قنا صابر سعيد

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أعلن الدكتور راجى تاوضروس صالح، مدير عام مديرية الشؤون الصحية بقنا، عن إطلاق قافلة طبية بقرية الدير الغربى التابع لإدارة قنا الصحية، اليوم الخميس، وذلك فى إطار خطة الدولة "حياة كريمة " لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين.

وأشار الدكتور راجى، إلى أن القافلة تشمل العديد من التخصصات الطبية المتنوعة والتحاليل الطبية وصرف الأدوية وعمل كافة الفحوصات الطبية اللازمة والتوعية الطبية والتى سوف تقدم بالمجان لجميع المواطنين.

وأوضح مدير عام مديرية الشؤون الصحية، أن القافلة تأتى حرصًا من مديرية الصحية بقنا على ضرورة وصول الخدمة الطبية المتكاملة المجانية إلى جميع القرى بمراكز محافظة قنا.

 


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