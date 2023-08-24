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غرق شاب أثناء السباحة فى نهر النيل بجزيرة بربر بأسوان

الخميس، 24 أغسطس 2023 06:14 م
غرق شاب أثناء السباحة فى نهر النيل بجزيرة بربر بأسوان غرق - أرشيفية
أسوان – عبد الله صلاح السبيع

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لقى شاب مصرعه غرقاً فى مياه النيل بمدينة أسوان، اليوم، الخميس، وتم انتشال الجثة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

تلقى مدير أمن أسوان، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بانتشال جثة شاب غريق أثناء السباحة فى مياه النيل بالجزر النوبية بمدينة أسوان، وتبين من التحريات الأولية أن الجثة لشخص يدعى "على أحمد عباس" 22 سنة، وذلك أثناء السباحة بجزيرة بربر فراراً من الحر.

تم انتشال الجثة الغارقة من نهر النيل، وإيداعها فى مشرحة أسوان العمومية تحت تصرف النيابة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال حادث الغرق.

 

 

 


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