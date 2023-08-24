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عودة قيام ووصول بعض القطارات لمحطة القاهرة بدلا من محطة شبرا الخيمة

الخميس، 24 أغسطس 2023 07:00 ص
عودة قيام ووصول بعض القطارات لمحطة القاهرة بدلا من محطة شبرا الخيمة قطارات السكة الحديد
كتب سيد الخلفاوى

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تعيد الهيئة القومية لسكك حديد مصر، غدا الجمعة، قيام ووصول بعض القطارات من محطة القاهرة بدلاً من اختصارها بمحطة شبرا الخيمة وذلك تيسيراً على الركاب. 
و تقرر إعتباراً من غدا الجمعة الموافق 25 / 8 / 2023 إلغاء اختصار القطارات الآتية بمحطة شبرا الخيمة ويتم قيامها ووصولها لمحطة القاهرة: 
1- قطارى 941 سياحى ( القاهرة / الزقازيق / المنصورة / دمياط ) خط الشرق / 966 سياحى (دمياط / القاهرة) 
2- قطارى 952 / 955 مكيف ( بورسعيد / القاهرة ) . 
3- قطارى 810 / 809 سياحى ( شربين / قلين / طنطا / القاهرة). 
4- قطارى 946 / 959 سياحى ( الاسماعيلية / القاهرة ) . 
كما تقرر اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 1 / 9 / 2023 إلغاء اختصار القطارات الآتية بمحطة شبرا الخيمة ويتم قيامها ووصولها لمحطة القاهرة : 
1- قطارى 956 / 945 سياحى ( بورسعيد / القاهرة). 
2- قطارى 994 / 965 سياحى ( دمياط / القاهرة ).
3- قطارى 1914 / 1915 سياحى ( المنصورة / القاهرة).
4- قطارى 964 / 969 سياحى ( دمياط / القاهرة).  
والهيئة دائما لا تدخر جهداً لتقديم أفضل خدمة وتوفير سبل الراحة لجمهور الركاب.
جاء ذلك تزامناً مع الانتهاء من تطوير برج الشمال بمحطة القاهرة ضمن خطة تطوير منظومة الاشارات الجديدة والتى تعد جزء من خطة التطوير الشاملة التى تقوم بها وزارة النقل فى الوقت الحالى بكافة القطاعات لزيادة عوامل السلامة والأمان وتحسين مستوى الخدمة المقدمة وتنفيذاً لتعليمات المهندس محمد عامر – رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
 

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