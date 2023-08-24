علماء يكتشفون سلالة جديدة من كورونا أطلقوا عليها "فورناكس"

كتبت فاطمة خليل

اكتشف العلماء واحدة من أحدث السلالات التي تم التعرف عليها من قبل الهيئات الصحية وهي متغير FL.1.5.1 - الملقب بـ "Fornax" ، ويحسب مركز الوقاية من الأمراض الأمريكي cdc تعد سلالة فورناكس ثاني أكبر سلالة بنسبة 13.3% من الإصابات في الولايات المتحدة، بحسب موقع تايمز أوف إنديا.

ما هو متغير فورناكس أو FL.1.5.1؟

بعد المتغير واسع الانتشار EG.5، تعد FL.1.5.1 ثاني أكبر سلالة بنسبة 13.3% من الإصابات في الولايات المتحدة، حسب تقديرات مركز السيطرة على الأمراض.

وقد تضاعف FL.1.5.1، الذي أطلق عليه عالم الأحياء ومتتبع كورونا رايان جريجورى، اسم "Fornax"، تقريبًا عن الأسبوع السابق عندما كان يقدر بنحو 7.1% من المتغيرات المتداولة.

أفادت شبكة سي بي إس الأمريكية أن FL.1.5.1 وEG.5 هما من نسل XBB المختلف الذي يشترك في طفرة تعرف باسم F456L. ويبدو أن هذه الطفرة تساعدهم على الانتشار أكثر من أقرانهم من الفيروسات الأخرى.وفقًا لتقديرات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، كان EG.5 مسئولاً عن 20.6% من حالات الإصابة ب كورونا في الولايات المتحدة في نهاية الأسبوع الثالث من أغسطس، وهو ما كان أكثر من أي فيروس سارس منتشر آخر.

ويتتبع خبراء الصحة الآن ثلاثة متغيرات جديدة للفيروس التاجى خلال الأسابيع القليلة الماضية، وهى سلالة FL.1.5.1 أو Fornax وسلالتى eg5 و ba.6.

أعراض متغيرات فيروس كورونا الجديدة

يبدو أن أعراض متغيرات فيروس كورونا EG.5 وFL.1.5.1 هي نفسها إلى حد كبير. حتى الآن، لا توجد تغييرات جذرية في الأعراض الناجمة عن هذه المتغيرات الجديدة، مقارنة بأقاربها السابقين من متغيرات أوميكرون. في الوقت الحاضر، تشمل الأعراض الشائعة التهاب الحلق وسيلان أو انسداد الأنف والسعال مع أو بدون البلغم والصداع.

ماذا عن التطعيم؟

أعلنت شركة موديرنا الأمريكية أن بيانات التجارب السريرية الأولية "تؤكد أن لقاحها المحدث لكورونا أظهر دفعة كبيرة في تحييد الأجسام المضادة ضد متغيرات EG.5 (Eris) وFL.1.5.1 (Fornax)." لذلك، قد يكون لقاح كورونا المحدث من موديرنا فعالاً ضد المتغيرات المنتشرة.