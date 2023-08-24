عضو مجلس إدارة البورصة: انضمام مصر لـ"بريكس" سيسهم فى حل أزمة الدولار

كتب محمد شرقاوى

قالت الدكتورة رانيا يعقوب عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، إن انضمام مصر لتجمع بريكس أمر يدعو للسعادة، وسيسهم في حل أزمة الدولار.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامية أميرة بهي الدين عبر برنامجها "افتح باب قلبك" المذاع على قناة سى بى سى: "بركس منظمة دولية بدأت عملها فى 2008 والدول الأعضاء هما الصين والهند وجنوب أفريقيا وروسيا والبرازيل"، لافتا إلى أن بركس هى مجموعة من الدول الصناعية والتى تمثل نصف اقتصاد العالم ودخول مصر بركس يعتبر أنها دخلت نادى من النوادى الكبار اقتصاديا بالعالم.

وتابعت: "مصر في الفترة القادمة هتستورد بالعملة المحلية من دول المجموعة بركس"، مضيفة: "مصر من أكبر الدول فى التبادل التجاري ما بين الصين والهند وروسيا وانضمامنا إليها يجعلنا نستورد بنفس عملاتها المحلية ما يخفف الضغط على طلب الدولار".

وأوضحت: "فى الفترة الماضية كانت هيمنة الدولار على مدار عقود طويلة ويستخدم الدولار كجانب سياسى بيدفع ثمنه الاقتصاديات النشأة.. ولكن التعامل مع الدول بالعملة المحلية يخفف الطلب على الدولار وستوفر البنوك العملات المحلية للاستيراد".