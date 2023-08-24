عايدة وعيدا.. فتاتان من الإسكندرية يلهمان الفنان نذير الطنبولى برسم لوحتين بديعتين

تقتنى مكتبة الإسكندرية مجموعة رائعة ونادرة من اللوحات الفنية، وتعد اللوحتين الفنيتين للفنان نذير الطنبولى (1971) من أهم تلك المقتنيات، وتمثلان شخصيتين من المجتمع السكندرى هما "عايدة" و"عيدا" مستخدمًا ألوان الاكريليك على ورق وتم تنفيذهم عام 2009 فى لندن.

وقال الفنان عن شخصيات لوحاته وعلاقته بهم، "عايدة" هى بائعة أزهار جائلة كبيرة فى السن معروفة لدى معظم السكندريين، وقد ترددت شائعات بأنها كانت تعمل فى الملاهى الليلية فى صغرها ثم طُردت لتبدأ الحياة فى شوارع الإسكندرية وتقاتل من أجل قوتها اليومى، كانت عايدة صديقة لكل فنان، وكاتب وعاشق يتعرف عليها.

أما "عيدا" فهى تمتلك مقهى مفتوح على مدار الـ24 ساعة بمنطقة كامب سيزار، تديره مع شقيقيها ويقدمون وجبة الفول المميز للزوار، فى مقهاها يلتقى الفنانون والكتاب والراقصون كل يوم.

كلتا اللوحتين تصوران شخصيات ذات أهمية كبيرة بالنسبة للفنان السكندرى وذاكرته عن الإسكندرية.