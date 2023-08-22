مكتبة الإسكندرية تنظم غدا ندوة مفتوحة للجمهور حول النقد المسرحى

تنظِّم مكتبة الاسكندرية من خلال بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي، ندوة مفتوحة للجمهور تحت عنوان: "الجمهور والنقد المسرحي"، وذلك يوم غدا الأربعاء ، في تمام السابعة مساًء، بمقر بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب، بالقاهرة.

يحاضر في الندوة الناقد محسن الميرغني، والدكتور أحمد عامر؛ الناقد والمدرس بكلية الآداب قسم علوم المسرح جامعة حلوان، ويدير الندوة الكاتب والمترجم محمد رمضان حسين.

تدور الندوة حول كتاب: "مقالات في النقد" لمحسن الميرغني، من خلال تحليل الأفكار والمفاهيم المطروحة بالكتاب، وكذلك الكشف عن الرؤية والأسلوب والأهمية، كما تسلط الندوة الضوء على النقد المسرحي ما بين الماضي والحاضر في ظل التطورات والتغيرات السريعة في عالم اليوم.

جدير بالذكر أن محسن الميرغني؛ كاتب وناقد مسرحي، ومساعد مخرج مسرحي بمسرح الشباب التابع للبيت الفني للمسرح بوزارة الثقافة، حاصل على ماجستير الدراما والنقد المسرحي 2018، دبلوم التنمية الثقافية كلية الآداب جامعة القاهرة 2016، دبلوم الدراسات العليا في الدراما والنقد المسرحي 2011، بكالوريوس الدراما والنقد المسرحي من المعهد العالي للفنون المسرحية - أكاديمية الفنون 2009. صدر له كتاب: "مقالات في النقد - قراءات وأفكار" 2020، نشر العديد من الدراسات النقدية بمجلات وصحف مختلفة.