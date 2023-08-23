‏نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية ، بالتعاون مع مباحث التموين عدة حملات تموينية لإحكام الرقابة على الأسواق، والتفتيش على جميع المخابز البلدية والمحال التجارية؛ للتأكد من جودة رغيف الخبز والسلع المقدمة، وبأسعار مناسبة للمواطنين، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك.

‏وأسفرت الحملات عن ضبط 5 مخابز بلدية لتصرفهم في كمية من الدقيق البلدي المدعم تقدر بـ 4 ونصف طن دقيق قبل بيعهم بالسوق السوداء.

كما واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية مجهوداتها للرقابة على الأسواق، حيث تم ضبط أحد محلات العطارة وبه كمية تقدر بـ 500 عبوة من الزيوت منتهية الصلاحية، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، بالإضافة لتحرير 177 محضرًا تموينيًا متنوعًا خلال الحملات التموينية على المخابز والمحال التجارية، منها 15 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و16 محضر لعدم حمل شهادة صحية، وعدد ٥ محاضر عدم استخدام لافتة باللغة العربية، ومحضر سلع منتهية الصلاحية (غش تجاري)، ومحضر عدم الإعلان عن المخازن.

‏‎وفي مجال الرقابة على المخابز، قامت لجنة من مديرية التموين والتجارة الداخلية ومباحث التموين ومكتب متابعة المحافظ والشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالمرور على عدد من المخابز البلدية؛ للتأكد من جودة رغيف الخبز.

وقد تم تحرير 5 محاضر إنتاج خبر ناقص الوزن، و12 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و8 محاضر لعدم إعطاء بون الصرف للمواطن، و16محضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و28 محضر عدم نظافة أدوات العجن، و7 محاضر عدم وجود سجل بالمخبز، و5 محاضر تصرف في الدقيق، ومحضرين تجميع الدقيق.