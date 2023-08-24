ضبط تشكيلات عصابية وأسلحة فى حملات أمنية

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد عبد الهادي

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان – دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة .. حيث أسفرت جهودها عن ضبط (10) قضايا إتجار بالمواد المخدرة ضبط خلالها (8 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 7 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية من المواد المخدرة "هيروين – شابو – أفيون") ، بحوزة (11) متهمين لعدد "5 منهم معلومات جنائية".

ونجحت الجهود في ضبط عدد (3) قضايا "سلاح نارى" ضُبط خلالهم (5 قطع أسلحة نارية وعدد من الطلقات) بحوزة (4 متهمين "لأحدهم معلومات جنائية")وتنفيذ عدد (799) حكم قضائى متنوع وضبط تشكيل عصابى ضم (عنصرين إجراميين) تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة ، وبحوزتهما (2,450 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 2 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية من مخدر الهيروين – فرد محلى – طلقة نارية).

مديرية أمن دمياط وضبط عدد (6) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالهم (9,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 12 كيلو جرام لمخدر البانجو –

3,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – كمية لمخدر الهيروين – بندقية خرطوش – 5 فرد محلى – عدد من الطلقات) ، بحوزة (7متهمين لـ "6 منهم معلومات جنائية").