ضبط بقال تموينى استولى على سلع تموينية بـ18 ألف جنيه بالغربية

كان وكيل وزارة التموين قد وجه بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية بنطاق المحافظة، وتشكلت حملة برئاسة وكيل وزارة التموين ضمت محمد السيد فضل، السيد أحمد الحوالة، المفتشين بإدارة الرقابة التموينية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية فرع وسط وغرب الدلتا

وتم ضبط بقال تموينى بإحدى قرى مركز طنطا لقيامه بالاستيلاء على سلع تموينه وحصص تقدر بمبلغ مالى وقدره 18 ألف و180 جنيه، بغرض الاستيلاء على أموال الدعم دون وصوله الى مستحقيه يقابل المبلغ كميه وقدرها 600 زجاجة زيت تموينى سعه 800ملى ، كما تم ضبط محطه لتموين السيارات قام المسئول بالتصرف فى كميات كبيرة من المواد البترولية وقدرها 1500 لتر بنزين وسولار بعد إجراء عملية المحاسبه الدفترية والرقمية للمبيعات والرصيد الفعلى الموجود بالخزانات المحطة.

كما تم إجراء 3 محاولات شراء سجائر وانتهت بمصادرة كمية 95 علبة سجائر، والتحفظ على المضبوطات لحين انتهاء التحقيق.