وكيل "صحة دمياط": فحص 800 منشأة صحية ضمن مبادرة "100 يوم صحة"

أكد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، أنه تم فحص عدد من المرافق الصحية العامة التي تشمل المدافن والأسواق العامة وغيرها، من الأماكن التي تتعامل مباشرة مع صحة المواطنين، مشيرا إلى أن هذا الأمر جاء ضمن برنامج مبادرة رئيس الجمهورية " 100 يوم صحة " والذي يهدف إلي الارتقاء بالصحة العامة لدي المواطنين، موضحا استمرار العمل بتلك المبادرة داخل دمياط حتى الآن.

وأضاف وكيل صحة دمياط، أنه تم سحب 1218 عينة مياة مرشحة سواء عينات حقلية ومعملية، إضافة إلي المرور على محطات غسيل الكلوي.

وأشار أيضا إلى أن برنامج المبادرة تضمن المرور على عدد من حمامات السباحة وسحب 23 عينة للتأكد من استيفاء الشروط الصحية.

وشدد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط على ضرورة الإسراع لزيارة منافذ الفحص الطبي المتوفرة بشوارع المحافظة الرئيسية وكذلك الوحدات الصحية لإجراء الفحوصات اللازمة، مؤكدا أن مديرية الصحة قامت بتوفير فرق طبية متحولة بشوارع المحافظة لفحص المواطنين الراغبين في تلقي الخدمة، إضافة إلي توفير فرق طبية ثابتة بكافة أرجاء المدينة لتيسير الأمر على المواطنين.

وتابع أن هناك تنسيق جيد بين مديرية الصحة وكافة الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم ضبطها وفق برنامج مبادرة رئيس الجمهورية "100 يوم صحة" مؤكدا أنه تم إعداد التقارير اللازمة عن نتائج تلك الحملات تمهيدا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات حيالها.