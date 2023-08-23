أسعار الدواجن تسجل 55 جنيها للكيلو فى المزرعة.. وكرتونة البيض بـ107

كتبت أسماء نصار

شهدت أسعار الدواجن انخفاضًا فى الأسواق، حيث بلغ سعر كيلو الدواجن البيضاء 55 جنيهًا للكيلو في المزرعة لتصل للمستهلك بـ64 جنيهًا والبلدى بـ95 جنيهًا للكيلو، والساسو ما بين 103 إلى 104 جنيهًا للكيلو.

كما سجل سعر الفراخ الأمهات 55 جنيها فى المزرعة والكتكوت الأبيض ما بين 11-12 جنيهًا، أما الساسو عمر يوم ما بين 11-12 جنيهًا ، بينما سجل الكتكوت البلدى عمر يوم ما بين 8 الى 9 جنيهات.

وسجلت كرتونة البيض الأحمر 112 جنيهًا والأبيض 107 جنيهات والبلدى 121 جنيهًا.

وأعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه بالتنسيق مع البنك المركزي تم الإفراج عن 284 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 141 مليون دولار، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن متابعة الإفراج عن مستلزمات الاعلاف من الموانئ المصرية.

وأضاف "القصير" أن الإفراج شمل 224 ألف طن من الذرة بحوالي 81 مليون دولار وحوالي 60 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 45 مليون دولار وأيضا اضافات اعلاف بحوالي 15 مليون دولار ليكون إجمالي ما تم الأفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 17أغسطس 2023) 7.2 مليون طن منهم 5.2 مليون طن ذرة ، 2 مليون طن فول صويا وإضافات اعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 3.4 مليار دولار.

وأكد "القصير" أن الافراج يستهدف توفير كميات فى الأسواق من الذرة والصويا وهي المكونات الأساسية ل أعلاف الدواجن وأيضا حيوانات المزرعة.

وأوضح وزير الزراعة أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزي وبدعم من رئيس مجلس الوزراء شخصياً للإفراج عن كميات مناسبة من الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الاعلاف من الموانئ المصرية لدعم هذه الصناعة.