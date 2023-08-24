رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد حفل تخريج الدفعة الأولى لطلاب كلية الذكاء الاصطناعى

كفر الشيخ- محمد سليمان

قال الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، إن جامعة كفر الشيخ تزينت بالزيارة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فى الرابع عشر من ديسمبر من عام 2021، وكانت كلية الذكاء الاصطناعي في مقدمة الكليات التى زارها، مشيراً إلى التطورات والإنجازات التي حققتها الجامعة في ظل ما تلقاه من الدعم اللا محدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال احتفالية تخريج الدفعة الأولى لطلبة كلية الذكاء الاصطناعي بالجامعة، بمسرح قاعة المؤتمرات، بحضور الدكتور اسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة السابق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور رشدي العدوي، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور تامر مدحت، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والمهندس وائل ابو شعيشع، أمين الكلية، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية، وضيوف الجامعة وأولياء الأمور.

وأضاف دسوقي، أنه يثمن ما تلقاه هؤلاء الطلبة من علوم متنوعة، سوف تنعكس بالإيجاب على المشاركة في تحقيق الخطط التنموية المصرية في شتى المجالات، مؤكدا على أن الجامعة تعد رافدا مهما لتقديم تعليم يضاهي المقاييس والمستويات العالمية من حيث البرامج الدراسية وطرق التدريس الحديثة التي تواكب احتياجات سوق العمل الجديد.

كما ثمن الدكتور عبد الرازق دسوقي، حرص الدولة المصرية، بالاهتمام بمجال الذكاء الاصطناعي باعتبارها القضية الأولى للجمهورية الجديدة، وتوفير كافة الإمكانيات المتاحة لكل الخريجين لتحقيق أعلي مستوي من المهارة والمعرفة، ليصبح الخريج مناسب لسوق العمل على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، من أجل دعم جهود الدولة فى البناء والحفاظ على الابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي والنمو والانتاجية فى مصر من خلال التركيز علي جهود التحول للتعلم العميق والتعلم الالي، ودعم قطاع الصناعة وقطاع الاعمال فى مصر بالكوادر البشرية التي لديها مهارات الذكاء الاصطناعي.

وأوصى رئيس جامعة كفر الشيخ، أبنائه الطلاب بأنهم هم سفراء الجامعة للعالم والمجتمع، وانهم ابناء اوفياء لهذا الوطن الغالي مصر، موجها الشكر والتقدير لأولياء الأمور الذين بذلوا كل ثمين وغال في سبيل ان يصلوا بأبنائهم الى هذا اليوم، كما وجه الشكر لأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري والعاملين بكلية الذكاء الاصطناعي الذين عملوا بروح الفريق من أجل تحقيق أهداف الجامعة ورسالتها.

وفى نهاية كلمته أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أننا جميعاً أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري والطلبة الخريجين وأسرهم، نقف صفاً واحداً خلف القيادة السياسية الرشيدة، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، من أجل رفعة وتقدم وطننا الغالي مصر.

وكرم رئيس الجامعة في نهاية الإحتفالية، أعضاء هيئة التدريس بالكلية، ثم صورة تذكارية لخريجي الدفعة الأولى من طلبة كلية الذكاء الاصطناعي توسطهم فيها رئيس جامعة كفر الشيخ، ونواب رئيس الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.



الحضور من الطلاب وأسرهم



خريجي كلية الذكاء الإصطناعي