رئيس جامعة كفر الشيخ لخريجي كلية العلوم: أنتم سفراء الجامعة للعالم والمجتمع

كفر الشيخ –محمد سليمان

قال الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ ، لأبنائه خريجى كلية العلوم، لقد تخرجتم من درة تاج الجامعات المصرية، وأصبحتم سفراء الجامعة للعالم والمجتمع، كونوا أبناء أوفياء لهذا الوطن الغالي مصر، فهم من جنوا ثمار جهدهم خلال مدة الدراسة،موصويهم بمد جسور التواصل بينهم لأنهم أمل الحاضر والمستقبل، مقدما التهنئة لأولياء الأمور الذين بذلوا كل ثمين وغال في سبيل الوصول بأبنائهم إلى هذا اليوم، يوم التخرج الذي يحلم به كل طالب وطالبة.

جاء ذلك أثناء الاحتفال بتخريج دفعة عام 2023 لطلاب كلية العلوم بالجامعة، بمسرح قاعة المؤتمرات، بحضور الدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، والدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مجدي محفوظ، عميد كلية العلوم، والدكتور رشدي العدوي، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور عبد الحميد الشاعر، وكيل كلية العلوم لشئون التعليم والطلاب، وأعضاء هيئة التدريس وأولياء الأمور.

ووجه رئيس جامعة الشكر لعميد الكلية والوكلاء، وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري والعاملين بكلية العلوم ، الذين عملوا بروح الفريق لتحقيق أهداف الجامعة ورسالتها.

وقال الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، يسعدني ويشرفني بالإنابة عن أسرة الجامعة، أن نرحب بالضيوف وأولياء الأمور، في درة التاج للجامعات المصرية جامعة كفر الشيخ ، موجهاً الشكر لأسرة كلية العلوم على إقامة هذا الحفل الكريم ابتهاجا بتخريج دفعة جديدة لطلبة الكلية.

أكد أن جامعة كفر الشيخ مفخرة الجامعات المصرية كلها وكل يوم يحدث فيها جديد، وكلية العلوم من الكليات الرائدة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، ولكم أن تفخروا بإن أبنائكم تخرجوا من كلية العلوم جامعة كفر الشيخ.