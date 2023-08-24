رئيس جامعة المنصورة الجديدة يستقبل محافظ الدقهلية ورئيس هيئة الطرق والكبارى

الدقهلية - محمدالحبشي

استقبل الدكتور معوض محمد الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة ، الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، واللواء حسام الدين مصطفى رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى، وياسر عبد الحليم رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة، ونائبه أحمد سمير، وذلك لمعاينة الموقع لإنشاء كوبرى مشاة لخدمة الطلاب وسكان المدينة.

وتفقد رئيس الهيئة والمحافظ والوفد المرافق، الطريق الدولي الموازي لجامعة المنصورة الجديدة، وذلك لإنشاء كوبري مشاة على الطريق الدولى الساحلى، أمام جامعة المنصورة الجديدة، وذلك لخدمة طلاب الجامعة، وحرصا على سلامة الطلاب ، وخدمة سكان مدينة المنصورة الجديدة.

وأوضح "الخولي"، أن زيارة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، جاءت من منطلق الحفاظ على أبنائنا طلاب جامعة المنصورة الجديدة، ورواد المدينة ، هذا وقد سبق وخاطب رئيس الجامعة الجهات المعنية لتنفيذ المقترح بأنشاء كوبري مشاه، والذي استجابت جميع الجهات المعنية، على رأسها محافظ الدقهلية ووزاره النقل وذلك تمهيدًا للبدء في المشروع.