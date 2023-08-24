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رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية: تعيين 6 معيدين جدد من أوائل الدفعة الأولى

الخميس، 24 أغسطس 2023 04:22 م
رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية: تعيين 6 معيدين جدد من أوائل الدفعة الأولى جامعة الدلتا التكنولوجية
المنوفية - محمد فتحى

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قرر الدكتور عربى السيد كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية ، تعيين 6 منهم معيدين بالجامعة، بواقع 2 لكل قسم من الأقسام الثلاثة التى بدأت بها الجامعة من أوائل الدفعات، وتعد أولى دفعاتها وهم برنامج تكنولوجيا الميكاترونكس، تكنولوجيا الأوتوترونكس، وبرنامج تكنولوجيا المعلومات.

وذلك بناء على الخطة الخمسية التى وافق عليها مجلس الجامعة بجلسته الثالثة المنعقدة بتاريخ 15-6-2023 لتكليف المعيدين بالكلية وذلك من العام الجامعى 2023 حتى 2027.

ومن جانبه، حثّ الدكتور عربى كشك رئيس الجامعة، الطلاب على ضرورة التحلى بالثقة بالنفس وتطوير مهاراتهم وقدراتهم، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح، مؤكدًا أن إدارة الجامعة حريصة على توفير كافة الخدمات اللوجستية للطلاب، وتوفير مناخ تعليمى يساعد على مواكبة أحدث المستجدات العالمية.

كما أكد رئيس الجامعة أن تعيين الأوائل يعمل على تحفيز الطلاب لمزيد من التفوق والتميز ويعد دافعًا لزيادة مساحة دائرة المنافسة الطلابية والذى سيساعد على تميز العملية التعليمية داخل الجامعة، مشيرًا إلى حرص الجامعة على إعداد جيل قادر على تحقيق متطلبات التنمية المستدامة ومواكبة تطورات العصر.

 

 
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محافظة المنوفية

محافظ المنوفية

جامعة الدلتا التكنولوجية

تعين معيدين



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