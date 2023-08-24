اليوم السابع
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رئيس الوزراء لـ"إكسترا نيوز": نصف اقتصاد العالم سيكون في تجمع "بريكس"

الخميس، 24 أغسطس 2023 10:15 م
رئيس الوزراء لـ"إكسترا نيوز": نصف اقتصاد العالم سيكون في تجمع "بريكس" رئيس الوزراء فى لقاء مع إكسترا نيوز
أحمد عرفة

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قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن تجمع البريكس هو قيادة متعددة الأطراف من دول العالم الكبرى والأقطاب الكبرى، مؤكدًا أن الدول الخمس الرئيسية في البريكس تمثل 31% من الإنتاج العالمي وفيها 40% من سكان العالم ومتوقع أن تصل نسبة الإنتاج العالمي فيه إلى 50% أي نصف إنتاج العالم.
 
وأضاف مدبولي، خلال لقاء خاص على هامش قمة البريكس مع قناة "إكسترا نيوز"، أن التجمع به بنك تنمية ويقرض أعضاءه قروضًا ميسرة للمشروعات التنموية مما يفتح لمصر المجال للحصول على قروض ميسرة لاستكمال مشروعاتها، مؤكدًا أن البنك خصص 33 مليار دولار للدول الأعضاء.
 
وتابع أن دول التجمع تسمح بأن يكون التبادل التجاري بالعملات المحلية ولن يكون هناك سيطرة لعملة واحدة والأهم هو التركيزعلى عملية شراكة ما بين الدول الأعضاء في مشروعات صناعية وزارعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الرئيسية، وكل الدول تحدثت عن تحديات تواجه دولهم وأنهم يحتاجون المساندة للتغلب على هذه التحديات. 
 
وأشار إلى أن انضمام مصر لتجمع بريكس يحمل كل الخير لها ونجهّز أنفسنا لملء المتطلبات والأهم تحضير المشروعات والرؤى الاقتصادية لتي تخدم المجموعة، موضحًا أن اليوم كان له لقاء مع رئيس بنك التنمية الجديدة وتحدثت عن رغبتها في زيارة مصر في أقرب وقت لتوفير الدعم للمشروعات. 

مصر في BRICS

مصر فى BRICS

مصر في بريكس

مصر فى بريكس

مصر_في _BRICS ياريت اللكل يستخدمها



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