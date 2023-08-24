وقال العسومي - فى بيان اليوم الخميس، إن توجه قادة الدول العربية نحو الاندماج في تكتلات اقتصادية ذات ثقل عالمي يدعم رؤيتهم المستقبلية نحو الارتقاء بمستويات شعوبهم، وتحسين مستوى المواطن العربي وتحقيق تطلعاتهم.. معربا عن تطلعه أن تساهم هذه الخطوة في إعلاء الصوت العربي في مختلف القضايا والتحديات وبما يدعم مصالحنا العربية. 

وأشار رئيس البرلمان العربي إلى أن هذه الخطوة تعكس نجاح الاستراتيجيات الاقتصادية التي تبنتها هذه الدول العربية واستيفائها لكل المتطلبات الاقتصادية للانضمام بفضل الرؤي السديدة والناجحة لقادة هذه الدول.