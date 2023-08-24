جاء ذلك في البيان الختامي للقمة الـ15 بريكس اليوم والذي نشر على الموقع الرسمي لرئاسة البريكس.

وقال البيان الختامي للقمة الـ15 لمجموعة بريكس "لقد كلفنا أيضا وزراء خارجيتنا بمواصلة تطوير نموذج الدولة الشريكة لمجموعة البريكس وقائمة الدول الشريكة المحتملة وتقديم تقريرعنها بحلول القمة القادمة".

وأشار البيان إلى أن البرازيل وروسيا والهند والصين تشيد برئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة البريكس 2023، وتعرب عن امتنانها لحكومة وشعب جنوب أفريقيا لعقد القمة ال 15 لبريكس.

وأكد أن البرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا تقدم دعمها الكامل لروسيا في رئاستها لمجموعة البريكس عام 2024 وعقد القمة ال16 لبريكس في مدينة كازان بروسيا.