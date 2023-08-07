ما العلاقة بين التهاب المفاصل والعقم؟

كتبت فاطمة ياسر

يذهب العديد من الأزواج للبحث عن أسباب تأخر الإنجاب والتعرف علي حقيقة الأمر وما هي أفضل الطرق لعلاج أو التعرف من الأساس علي المشكلة ذاتها، ووفقا لدراسة تم نشرها في موقع " everydayhealth"، والتي أكدت أن هناك علاقة بين إصابة الرجال بالتهاب المفاصل والعقم المحتمل، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف علي حقيقة هذا الأمر.

فهذه الدراسة أُجريت في هولندا ، ونشرت في دورية حوليات الأمراض الروماتيزمية ، وقامت بتحليل بيانات من 628 رجلاً مصابًا بالتهاب المفاصل فوق سن الأربعين، وتم تقسيم المرضى إلى مجموعات اعتمادًا على ما إذا كان قد تم تشخيصهم بهذا المرض، قبل أو أثناء أو بعد ذروة الخصوبة ، والتي تتراوح بالنسبة للرجال بين 31 إلى 40.

وأظهرت النتائج أن مرض التهاب المفاصل يمكن أن يضعف خصوبة الذكور، فالرجال الذين تم تشخيص إصابتهم بهذا المرض قبل وأثناء ذروة سن الإنجاب لديهم معدل خصوبة أقل ، ومعدل أقل للإنجاب ، والمزيد من مشاكل الخصوبة

وأضاف التقرير، أن التهاب المفاصل هو حالة مرضية تسبب ألم و أو تورم في المفاصل.، وهناك أكثر من 100 نوع مختلف من التهاب المفاصل، ولكن يمكن تقسيمهم إلى مجموعتين رئيسيتين: التنكسية - المعروفة أيضًا باسم التهاب المفاصل ، والتهاب المناعة الذاتية.

وشعر مرضي التهاب المفاصل والتهاب المفاصل المناعي، ببعض الأعراض مثل التورم والاحمرار وألم المفاصل.

أشار التقرير، أن إعطاء مرضي التهاب المفاصل علاج الأدوية المضادة للالتهابات يتسبب ذلك في نقص أو انخفاض عدد الحيوانات المنوية عند الرجل، وهذا يتسبب في تعرضه لتأخر في الإنجاب، ولكن عند التوقف عن هذا الدواء يبدا الأمر في تحسن.