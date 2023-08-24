دراسة توضح فوائد شرب المياه لصحة الأطفال

كتبت رانيا عامر

أكدت الدراسات أهمية شرب المياه بالنسبة للأطفال، حيث إنها تؤدى إلى زيادة الترطيب وانخفاض الوزن الزائد لديهم، وذلك وفقا لما نشره موقع تايمز اوف انديا.وأجرى فريق من الباحثين تجارب على أكثر من 1200 من الطلبة فى 18 مدرسة بمنطقة خليج كاليفورنيا يتعرض الطلبة فيها لخطر أكبر للإصابة بمشاكل صحية مزمنة، بما فى ذلك زيادة الوزن والسمنة.

ومن جانبها قالت الدكتورة أنيشا باتيل، طبيبة أطفال فى جامعة ستانفورد بكاليفورنيا، إن مجموعة الطلبة الذين تمتعوا بمستوى وصول أكبر إلى المياه بعد أن تلقوا دروسا تعليمية حول مدى أهمية شرب كمية كافية من المياه، بدلاً من المشروبات الأخرى الأكثر تكلفة، تمتعوا بصحة أفضل من الذين لم يتناولوا المياه.

وفى ذات السياق أوصى الدكتور آشر روزنجر، فى الصحة السلوكية الحيوية، ومدير مختبر المياه والصحة والتغذية فى جامعة ولاية بنسلفانيا، الاشخاص، بشرب المياه أولاً، لأن ذلك سيقلل من عطش الشخص واحتمالية شربه المشروبات السكرية، موضحا أن الأطفال الذين لا يشربون المياه فى يومٍ معين يستهلكون ضعف عدد السعرات الحرارية من المشروبات السكرية مقارنة بالأطفال الذين يشربون المياه.

وأشارت أخصائية الأطفال الى طرق استهلاك الطفل للمياه، خاصة مع العودة للمدرسة يجب على الأطفال أخذ زجاجات بلاستيكية معهم لحصولهم على شرب المياه لترطيب جسمهم ، لكن فى الوقت الذى تحاول فيه العائلات تشجيع أطفالها على شرب كمية كافية من المياه، من المهم أن تجعل المدارس، والمجتمعات، والهيئات الإدارية ذلك أيضًا أولوية.