خطوط طيران كوريا الجنوبية تتجه لـ"وزن" الركاب قبل صعود الطائرة.. التفاصيل

وكالات

في الأسابيع القليلة المقبلة، قد يُطلب من المسافرين على متن الخطوط الجوية الكورية الجنوبية اتخاذ خطوة إضافية قبل الصعود إلى الطائرة، وهي "قياس وزنهم".

ووفقا لإعلان صادر عن شركة الطيران، سيؤثر البرنامج على بعض المسافرين المغادرين من مطار جيمبو الدولي (GMP) في الفترة من 28 أغسطس حتى 3 سبتمبر ومن مطار إنتشون الدولي (ICA) في الفترة من 8 إلى 19 سبتمبر، حسبما ذكرت صحيفة " كوريا جونج أنج ديلي".

وسيتم وزن كل من الركاب والأمتعة، ثم سيتم بعد ذلك مشاركة البيانات مع وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل في البلاد، وسيتم وزن الركاب أمام البوابات وقبل الصعود إلى الطائرة، حسبما ذكرموقع الحرة.

ووفقا لإجراءات التحكم في وزن الطائرة وتوازنها التي حددتها كوريا الجنوبية، تلتزم شركات الطيران بحساب الوزن القياسي للركاب كل خمس سنوات أو عندما تقتضي الظروف ذلك.

ويلعب هذا المتوسط دورا في "تحديد توزيع وزن الطائرة وتعزيز سلامة الطيران".

وبمجرد جمع البيانات، فإنها تساعد شركات الطيران على اتخاذ القرارات بشأن "احتياجات الوقود وتوزيع الوزن على متن الطائرة".

والخطوط الجوية الكورية هي واحدة من شركات طيران عدة حول العالم، يُطلب منها الحصول بشكل دوري على بيانات وزن الطائرة.