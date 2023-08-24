حبس المتهم بقتل بائع خضار بكرداسة بإطلاق النار عليه لتسببه فى إزعاجه 4 أيام

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس المتهم بقتل بائع خضار بكرداسة بإطلاق النار عليه 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن تسبب فى ازعاجه.

كلفت النيابة العامة الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على جثة المجنى عليه لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

كما أمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان

اعترف المتهم بقتل بائع خضار فى كرداسة أمام جهات التحقيق أنه شعر بالإزعاج من البائع لتواجده أمام منزله لبيع الخضراوات، وطلب منه الانصراف من المكان.

أضاف المتهم أن مشادة كلامية نشبت بينهما، تطورت إلى مشاجرة، وخلال الاشتباك، أطلق عليه النار، مما أسفر عن إصابته ليلقى مصرعه متأثرا بالإصابة التى لحقت به.

واستمع رجال المباحث لأقوال عددا من شهود العيان، وأكدوا تشاجر المتهم مع المجنى عليه، وإطلاق النار عليه، كما تم ضبط السلاح النارى المستخدم فى ارتكاب الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة إصابته بطلق نارى فى كرداسة، بإجراء التحريات تبين أن مشادة كلامية نشبت بين عاطل وبائع، نتيجة توقف البائع أمام منزل العاطل للبيع، وتطورت المشادة إلى مشاجرة، أطلق خلالها العاطل النار على البائع، مما أسفر عن مقتله.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.