توطين صناعة الأخشاب أبرز فوائد مشروع زراعة الغابات الشجرية.. اعرف التفاصيل

كتبت منال العيسوى

كشفت وزارة البيئة، أن تعزيز الاستثمار البيئي فى مصر، لا يركز فقط على الحد من التلوث، وإنما يعمل على صون الموارد الطبيعية من أجل الأجيال القادمة، وقائم على خلق فرص عمل خضراء واستثمارات مستدامة، ومنفعة متبادلة بين البيئة وقطاعات التنمية المختلفة، كالصناعة والسياحة والاستثمار، وهو ما ينطبق على مشروع إنتاج أخشاب الـ MDF من زراعة غابات شجرية على مياه الصرف المعالج، الذى تنفذه لشركة القابضة المصرية الكويتية بالتنسيق والتعاون مع وزارة البيئة.

وقالت وزارة البيئة إن مشروع زراعة غابات شجرية على مياه الصرف المعالج لإنتاج اخشاب MDF، يسعى لتقليل استيراد هذا النوع من الأخشاب، إضافة إلى تعزيز دور مصر لتكون مركز إقليمي لتصنيع هذه الأخشاب، وتوطين لصناعة الأخشاب، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالج، وزراعة أشجار تساعد على تنقية الهواء والحد من الانبعاثات الكربونية، الأمر الذى يساهم في تنفيذ خطة المساهمات الوطنية المحدثة لمصر.

جدير بالذكر أن المشروع يقوم على مياه الصرف الصحي المعالج من المحطات القريبة منه، حيث تم البدء بزراعة حوالى 3 آلاف فدان في مدينة السادات، بالاعتماد على محطة الصرف المعالج، وتم بناء مصنع للأخشاب من المتوقع أن يبدأ إنتاجه قريبا، إلى جانب البدء في زراعة غابة أخرى في وادي النطرون، كما أنه تم إنشاء مصنع بسوهاج لإنتاج الأخشاب من مخلفات الذرة الرفيعة، إضافة لإنشاء مصنع لإنتاج الكرتون من مخلفات الموز.