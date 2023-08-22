تموين بورسعيد: 111 بدالا تموينيا لصرف المقررات التموينية شهرياً

أكد محمد عوض، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، أنه لا يوجد لدينا أية مشاكل في صرف السلع التموينية لـ 477 ألف مواطن.

وأضاف "عوض" في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه يتم دعم السلع التموينية والتي بلغ عددها 32 سلعة، ويتم توزيعها من خلال 111 بدالا تموينيا ومشروع جمعيتي، والنظام مميكن بنسبة 100% في توزيع السلع التموينية.

وأشار إلى أن مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، تعمل بشكل يومي جاي في الإجازات، وهناك استجابات سريعة لكل الشكاوى التي يتم استقبالها عن طريق الأرقام الخاصة بالتموين.