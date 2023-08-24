تكليف راندة حلاوة بالإدارة المركزية للتسرب التعليمى والمشاركة المجتمعية بوزارة التعليم

كتب محمود طه حسين

كلف الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى راندة حلاوة بالإدارة المركزية للتسرب التعليمى والمشاركة المجتمعية، حيث كانت تشغل راندة حلاوة الإدارة المركزية لمركز إعداد القيادات التربوية، كما شاركت حلاوة فى أكثر من جلسة من جلسات الحوار الوطنى فى محور التعليم قبل الجامعى.

وكانت راندة حلاوة أعلنت فى وقت سابق اعتماد الإدارة المركزية لمركز إعداد القيادات التربوية من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، كمركز تدريبي معتمد لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وإدارجها ضمن دليل المراكز التدريبية المعتمدة على المستوى القومي، وذلك تماشيا مع القانون 81 لعام 2016 والتي تم تعديلها إلى الإدارة المركزية لمركز إعداد القيادات التربوية.