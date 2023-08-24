اليوم السابع
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تفاصيل إنشاء الميناء الجاف والمركز اللوجيستى بالعاشر من رمضان

الخميس، 24 أغسطس 2023 12:01 م
تفاصيل إنشاء الميناء الجاف والمركز اللوجيستى بالعاشر من رمضان ميناء جاف - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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وقعت وزارة النقل عقد تمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة الميناء الجاف والمركز اللوجيستى بالعاشر من رمضان مع شركة MEDLOG MSC وذلك ضمن خطة الدولة بإنشاء شبكة من الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية بإجمالى 15 ميناء جافا ومنطقة لوجيستية.

وفى النقاط التالية نرصد تفاصيل مشروع الميناء الجاف والمركز اللوجيستى بالعاشر من رمضان:

1. المشروع بالكامل على مساحة 250 فدانا بمدينة العاشر من رمضان.

2. الميناء الجاف على مساحة 130 فدانا.

3. يتم إنشاء المركز اللوجيستى على مساحة 120 فدانا. 

4. ينفذ المشروع بالشراكة بين القطاع العام والخاص بنظام PPP لمدة 30 عاما.

5. مخطط تداول 400 ألف حاوية سنويا.

6. تكفله استثمارية 100 مليون دولار يتحملها المستثمر.

7. المشروع متصل بشبكة الطرق ويتم ربطه بشبكة السكك الحديدية مع الموانى البحرية.

8. ينفذ المشروع من خلال شركة MEDLOG MSC المشغلة للخط الملاحى الأول عالميا.

9. يساهم المشروع فى خدمة حركة التجارة وتقليل تكدس البضائع والحاويات بالموانئ البحرية.

10. يحد من ارتفاع تكلفة نقل البضائع وتسهيل حركة وربط أماكن التصنيع والاستهلاك.

11. يخفض زمن والإجراءات الفعالة لعمليات الفحص والتخليص الجمركي. 

12. الميناء امتدادا طبيعًا لموانئ الحاويات الرئيسية فى مصر.

13. يخدم مراكز الاستهلاك بالقاهرة الكبرى والمناطق الصناعية المجاورة.

14. وصلت وزارة النقل المرافق للمشروع ( طرق ــ كهرباء ــ مياة شرب ــ صرف صحى ــ اتصالات ) وجارى توصيل وصلة خط سكة حديد إلى الميناء ( الروبكي/ العاشر /بلبس ).


النقل

ميناء العاشر من رمضان

الموانئ الجافة

ميناء العاشر الجاف



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