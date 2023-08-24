ترقية المستشار أحمد عبد الراضى ثابت مستشارا بمحكمة الاستئناف فى أسيوط

كتب إبراهيم قاسم

أعلن مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضى الجليل حسني عبد اللطيف، رئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، أمس الجزء الأول من الحركة القضائية لعام 2024 والتى تضمنت ترقية 930 مستشارا بمحاكم الاستئناف بدرجاتهم المختلفة.

وتضمنت الحركة القضائية ترقية المستشار أحمد عبد الراضى ثابت أحمد، إلى درجة مستشار بمحكمة الاستئناف العالى بمحكمة استئناف أسيوط.

يشار إلى أن الجزء الأول من الحركة القضائية التى أقرها مجلس القضاء الأعلى تضمنت ترقية عدد (254) نائب استئناف للتعيين رؤساء بمحاكم الاستئناف وعدد (326) قاضى بمحاكم الاستئناف للتعيين نواب استئناف، وعدد (350) رئيساً من الفئة (أ) للتعيين قضاة بمحاكم الاستئناف.

جدير بالذكر أن المستشار أحمد عبد الراضي يشغل منصب وكيل نادى القضاة بمحافظة أسيوط.